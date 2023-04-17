Стало известно, когда Lada Granta с 16-клапанным мотором появятся у дилеров

В конце прошлой недели АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Granta со 106-сильным 16-клапанным двигателем.

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До конца месяца будет собрано примерно 500 экземпляров "бюджетника" с этим мотором, пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ", в мае с учётом праздников и начала перенесённого корпоративного отпуска завод выпустит не более тысячи машин.

"Гранты", оснащённые 16-клапанным двигателем, начнут поступать в дилерскую сеть ориентировочно в мае, однако массовые отгрузки автомобилей начнутся только ближе к июлю: часть корпоративного отпуска, во время которого конвейер АвтоВАЗа не будет работать, приходится на период с 29 мая по 19 июня.