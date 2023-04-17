Hyundai запатентовал в России обновленный Palisade

Год назад компания Hyundai представила обновлённый Palisade - с новой светотехникой, рестайлинговыми бамперами и пересмотренным салоном. В России продажи модели не начинались, но при этом Hyundai всё же решила запатентовать обновлённый Palisade - соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности.

Фото: ФИПС ФИПС

В Южной Корее Hyundai Palisade можно купить с 202-сильным дизелем 2.2 CRDI и 8-ступенчатым "автоматом", а также с бензиновым "атмосферником" V6 3.8 GDI мощностью 295 л.с., который также агрегатируется автоматической трансмиссией. Привод - передний или полный. У AWD-версий кроссовера появился буксировочный режим, а коробка стала более устойчива к работе на пониженных передачах.