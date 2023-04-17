Для родстера «Крым» разрабатывают новый дизайн

Родстер “Крым” - проект, который развивается уже несколько лет. В скором времени создатели могут представить новую версию автомобиля.

© www.vk.com/crimea_roadster

С новым дизайном родстер “Крым” может значительно отличаться от прототипов, которые были показаны ранее. Сейчас над новым экстерьером автомобиля работает Сергей Баринов, который занимает должность промышленного дизайнера. Тизерные снимки проекта уже появились в Сети. В разработке автомобиля принимает участие конструкторское бюро при МГТУ.

www.youtube.com

www.youtube.com

Высока вероятность, что для автомобиля предусмотрят винтажные элементы в оформлении кузова. Сообщалось, что обновления будут затрагивать не только внешний вид, но и салон транспорта. Работа над проектом по плану должна быть завершена через 2 месяца.

Тизеры, представленные в Сети, не позволяют оценить особенности оформления. Снимки получились затемненными. На фоне можно рассмотреть только передние фары, которые выполнены в круглом формате. Силуэт транспорта больше напоминает спортивный стиль - не современные спорткары, а классические.

Напомним, что впервые над проектом начали работать в 2013 году. С того времени создатели представили 2 прототипа. Несколько лет назад эксперты МГТУ начали работать над силовыми установками для транспорта. Речь идет о водородных агрегатах, которые в дальнейшем будут использоваться в проекте. Кроме того, представители МГТУ готовы в будущем показать свой собственный электрокар.