Новый кроссовер Geely Monjaro вышел на рынок Казахстана

Компания G Motors Kazakhstan, дистрибьютор бренда Geely на территории Казахстана, представила новый кроссовер Geely Monjaro. Мы успели потрогать и пощупать каждую деталь новинки.

Фото: Geely Geely

Geely Monjaro — флагманский кроссовер марки, получивший набольшую интеграцию с техникой Volvo, по сравнению с предыдущими моделями марки. Здесь платформа и двигатель — от шведской компании, а некоторые запасные части у Volvo и Geely абсолютно одинаковые. Этим особенно пользуются владельцы шведских машин, ведь стоимость запчастей на «китайца» значительно ниже. Особенно актуально для российских владельцев присмотреться к рынку Казахстана в плане запасных частей, ведь в Алмате у Geely есть свой склад запасных частей, куда регулярно поступают новые позиции напрямую из Китая.

Geely

Переходя к обзору новинки, в первую очередь, отметим брутальный внешний вид и целостность дизайна. Автомобиль выглядит дорого и вызывает ассоциации с европейскими брендами. Полностью светодиодная оптика с двойными горизонтальными ходовыми огнями спереди и бегущей светодиодной полосой по всей ширине багажной двери сзади однозначно выделят автомобиль в потоке.

Geely

Внутри Geely Monjaro можно узнать знакомое по «Вольво» расположение кнопок и двухцветную отделку салона. Правда, сиденья в Geely гораздо удобнее. А в остальном — качество на уровне европейцев: высококачественные материалы, кожа и приятная на ощупь замша.

Для Monjaro доступны два типа интерьера: отделка кожей коричневого цвета с бежевыми вставками и декоративными элементами серебристого цвета, а также отделка чёрной кожей и замшей изумрудного цвета с декоративными элементами бронзового цвета.

Geely

У машины также есть шумоизолирующие передние стёкла и премиальная аудиосистема с системой активного шумоподавления с десятью динамиками. Для искушенных клиентов доступна специальная комплектация Exclusive, которая включает в себя окраску кузова в цвет изумрудный металлик, двухцветные 20-дюймовые диски особого дизайна, отделку салона чёрной кожей и замшей изумрудного цвета (замшевые вставки на сиденьях, на передней панели, в дверных панелях), декоративные элементы бронзового цвета, автомобильный ключ изумрудного цвета.

Гарантия на Geely Monjaro в Казахстане составляет шесть лет или 180 тысяч километров пробега. В России на ту же модель — пять лет или 150 тысяч километров. Цены на версию Flagship стартуют с отметки в 23 млн тенге, что по текущему курсу составляет 3,9 млн рублей. В России за такую версию просят 4,7 млн рублей.