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Что еще будут выпускать на бывшем заводе Toyota

Ранее было заявлено, что на заводе в Санкт-Петербурге начнут выпускать электромобили e-Neva, но это еще не все.

Что еще могут выпускать на бывшем заводе Toyota
© Юрий Смитюк / ТАСС

На бывшем заводе Toyota в Петербурге уже с 2024 года может начаться выпуск нового грузовика «Алмаз-Антея». Первый тягач БАЗ-S36A11 собрали на Брянском автомобильном заводе, но оборонное предприятие рассматривает выпуск 2 тыс. таких машин в год на «более современной площадке Toyota».

И хотя завод в Санкт-Петербурге заточен под производство легковых машин, специалисты говорят, что такие объемы грузовиков можно собрать «и в ручном режиме». Вероятно, нужно загрузить площадку, чтобы она не пришла в упадок после ухода зарубежной компании. На базе завода Toyota собираются реализовывать другой проект «Алмаз-Антея» – электрический кроссовер e-Neva – с 2026 года. И чтобы площадка до этого времени не простаивала, ее решили загрузить другим производством.

БАЗ-S36A11 еще не сертифицирован, но это может пройти в течение года.

Минпромторг / грузовик БАЗ-S36A11

Специалисты считают, что 2 тыс. машин в год в ручном режиме собрать можно. Однако цены на такие машины могут быть слишком высокими, и они вряд ли смогут конкурировать с грузовой техникой, выпущенной серийно большими объемами.

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