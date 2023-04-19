«Автодом» закрыл сделку по приобретению завода Mercedes в Подмосковье

Российский дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению активов немецкого концерна Mercedes-Benz в РФ, включая завод в подмосковном Есипове. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из ЕГРЮЛ.

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По данным агентства, АО «Автодом» стало 100% владельцем доли в ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье) и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (лизинг, факторинг и страхование автомобилей). «Интерфакс» отмечает, что сведения о приобретении дилером контроля над другими местными структурами Mercedes пока не отражены в реестре.