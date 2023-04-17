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18 минут назад

АвтоВАЗ показал в Сочи электрическую версию фургона Lada Largus

Car.ru

Автопроизводитель АвтоВАЗ показал новый электрокар в своей линейке - Lada e-Largus. Официальная премьера новинки состоялась в Сочи.

АвтоВАЗ показал электрическую версию фургона Lada Largus
Фото: Car.ruCar.ru

Компания АвтоВАЗ ранее показывала модель Lada e-Largus только на рендерных изображениях. Недавно состоялась официальная премьера автомобиля в рамках конференции дилеров в Сочи. Фургон был продемонстрирован в полный размер.

Представители бренда все еще не раскрывают более точные сведения о запланированной новинке. Известно только то, что в движение автомобиль приводится электрическим мотором на 150 л.с. Такое оснащение позволяет машине разгоняться до 100 км/час за 10 секунд. В комплектации предусматривается литий-ионный аккумулятор. На полном заряде он обеспечивает пробег в 400 км.

Сообщается, что первая партия фургонов Lada e-Largus будет собрана уже в конце текущего года. К серийному производству компания может приступить в первом квартале 2024 года. Для сборки транспортных средств может использоваться площадка в Ижевске, где ранее выпускались флагманские Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что электрическая версия Largus будет собираться в 2-х версиях - пассажирский универсал и фургон. Электрическая трансмиссия стала причиной увеличения веса транспорта. В то же время автомобиль убавил в грузоподъемности, которая теперь составляет 430 кг. Объем багажного отделения удалось сохранить - 560 литров.

Car.ru

В салоне электрического Largus будет предусматриваться цифровая панель приборов, которой нет в обычной комплектации. Ее хотят использовать для отображения важных показателей - текущего заряда и оставшегося запаса хода. На весну 2024 года у производителя АвтоВАЗ запланирована реализация еще одного проекта - запуск сборки Lada Granta в кузове хэтчбека.

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