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Renault пересматривает цены по всему миру вслед за компанией Tesla

Как сообщает SPEEDME.RU, компания Renault решила пересмотреть свою ценовую политику. Автопроизводитель желает сохранить конкурентоспособность в сфере электрических автомобилей по всему миру. Это связано с тем, что Tesla второй раз снизила цены на свои топовые автомобили.

Renault вслед за Tesla пересматривает цены на свои машины
© © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Исполнительный директор Renault отметил, что в поисках необходимого уровня конкурентоспособности компания будет анализировать каждую страну, где продается ее модели. Отмечается, что за первый квартал 2023 года продажи выросли на 9%. Это указывает на то, что стратегия по реконструкции топовых моделей работает и ведет к увеличению прибыли впервые за четыре года.

Топ-менеджер сказал, что отскок продлился до апреля, добавив, однако, что снижение цен Tesla стало тревожным звонком для конкурентов. Он отметил, что продажи электрифицированной модели Renault Megane, одной из самых популярных, резко выросли в марте.

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