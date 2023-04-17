Renault вслед за Tesla пересматривает цены на свои машины

Как сообщает SPEEDME.RU, компания Renault решила пересмотреть свою ценовую политику. Автопроизводитель желает сохранить конкурентоспособность в сфере электрических автомобилей по всему миру. Это связано с тем, что Tesla второй раз снизила цены на свои топовые автомобили.

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Исполнительный директор Renault отметил, что в поисках необходимого уровня конкурентоспособности компания будет анализировать каждую страну, где продается ее модели. Отмечается, что за первый квартал 2023 года продажи выросли на 9%. Это указывает на то, что стратегия по реконструкции топовых моделей работает и ведет к увеличению прибыли впервые за четыре года.