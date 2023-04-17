У «Москвич 3» появится новая версия с широким набором опций

“Москвич 3” - модель, которая была представлена на рынке РФ в конце 2022 года. В скором времени ее представят в новой комплектации.

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Кроссовер “Москвич 3” в ближайшее время поступит в продажу в новом исполнении - “Комфорт”. В оснащении транспорта предусматривается система подогрева кресел, цифровая приборная панель с дисплеем на 10.25 дюйма, а также электропривод зеркал заднего вида.

Напомним, что “Москвич 3” - кроссовер с системой переднего привода, который оснащается двигателем рабочим объемом 1.5 литра. Производительность силовой установки равна 150 л.с., а крутящий момент - 210 Нм. В продаже предлагается 2 версии автомобиля - с МКПП и вариаторной коробкой передач. Комплектация в реализации представлена только одна.

В “Стандарте” автомобиль предлагается с широким набором опций, который включает климат-контроль, систему бесключевого доступа и запуск мотора с кнопки. В салоне установлен дисплей мультимедийного комплекса на 10.25 дюйма. Для удобства эксплуатации предусматривается круиз-контроль, камера заднего вида и люк в крыше с электроприводом.

Стоимость кроссовера составляет 1 970 000 рублей. Если рассматривать версию с вариатором, придется отдать 2 035 000 рублей. Электрокар “Москвич 3е” оценивается у дилеров в 3 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что автомобили марки “Москвич” могут войти в программу льготного автокредитования в апреле текущего года. В таком случае гражданам будет предоставляться скидка в размере 20-25% на первоначальный взнос при оформлении автокредита.