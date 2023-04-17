Компания Smart представила свой первый купе-кроссовер

Представлен купе-кроссовер smart #3. Модель под номером «3» будет продаваться в Китае и Европе. От smart #1 она отличается более аэродинамичным силуэтом и специфическим оборудованием. Вместе с обычной версией у «трёшки» будет исполнение Brabus. Такие электрокары будут идти с двухмоторной силовой установкой мощностью 428 лошадиных сил и 543 Нм крутящего момента и смогут разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды.

© smart

Первый купе-кроссовер марки smart дебютировал на специальном мероприятии в арт-центре Tank Shanghai, расположенном на берегу реки Хуанпу. Силуэтом модель #3 должна напоминать фастбек. У неё покатая крыша, более узкие матричные фары CyberSparks LED, а в палитре кузовных красок присутствуют несколько новых оттенков. Это оранжевый «металлик» Photon Orange и матовый синий колер Electric Blue. Новый цвет есть и у салона — коричневый Vibrant Brown.

smart

smart

smart

smart

Диагональ центрального дисплея smart #3 — 12,8 дюйма. Площадь панорамной крыши, блокирующей 99 процентов УФ-лучей, — 1,6 метра. В оснащение электрокара войдут кресла с интегрированными подголовниками и 64-цветная подсветка салона, которая может пульсировать в такт музыке. Кстати, за аудиосопровождение в машине отвечает система Beats с 13 динамиками. Также у машины есть свой аватар — гепард, живущий в недрах медиасистемы и анимирующий голосового помощника.

В основе smart #3 – «открытая архитектура» SEA (Sustainable Experience Architecture). Платформа создана Geely специально для электрокаров, и на ней построен, к примеру, Zeekr 001. Наряду с обычной версией, новый smart получит исполнение Brabus, что означает двухмоторную силовую установку мощностью 428 лошадиных сил и 543 Нм крутящего момента и разгон до «сотни» за 3,7 секунды.