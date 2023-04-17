В России заработал сайт автомобильного стартапа Atom

Под брендом Atom в 2025 году на рынке появится электрокар отечественной разработки. Стартап, который занимается разработкой отечественного электромобиля, был создан при участии директора КамАЗа Сергея Когогина, Камского завода и банкира Рубена Варданяна. У бренда уже есть логотип, прототип будущей модели, запатентованный дизайн, а теперь еще и сайт, на котором содержится информация о команде разработчиков и подробности о проекте. Кроме того, там указан год начала продаж — 2025-й.

Фото: Atom Atom

Название, выбранное для стартапа, в компании объясняют тем, что «концептуальная идея проекта основана на теории Константина Циолковского о людях-атомах». Согласно философии космизма Циолковского, подлинную личность человека образуют одушевленные и имеющие сознание частицы — их называют «атомы». Вселенная существует, чтобы делать атомы «счастливыми», и добиться этого можно, только поместив их в высших существ — например, людей.

Предполагается, что у 2025 году Атомы станут «неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей». Составить представление о том, какой эту жизнь видят создатели Atom, можно на новом сайте.

Atom

Atom

Стоит обратить внимание на несколько необычных деталей: например, команда проекта представлена в виде трехмерных моделей, которые напоминают персонажей компьютерной игры, а раздел New Mobility оформлен как вид от первого лица водителя, едущего за рулем электрокара по мегаполису. Приборная панель встроена в рулевое колесо необычной формы, а скорость и навигация отображаются на проекционном дисплее, причем с элементами дополненной реальности.