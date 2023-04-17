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Эксперт назвал возможную стоимость Lada X-Cross 5

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Глава пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов поделился с «Российской газетой» своим мнением о цене нового автомобиля Lada X-Cross 5.

Производство модели начнется в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Эксперт отметил, что автомобиль напоминает кроссовер FAW Bestune T77, поэтому на начальном этапе его стоимость, вероятно, будет примерно такой же. На сегодня цена на китайский автомобиль составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

По его мнению, цена на X-Cross 5 будет находиться в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей. А на первом этапе продаж, даже, возможно чуть меньше. Он также отметил, что продажи новой модели будут выше, чем у Bestune T77, так как у Lada крупнейшая дилерская сеть в России и появление новой модели расширит действующую линейку.

Ранее сообщалось, что выпуск модели начнется в начале июня. До конца года с конвейера сойдет до 10 тыс. кроссоверов.

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