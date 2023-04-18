В Китае начались продажи седана GAC Aion Hyper GT с «дверями-ножницами»
В Китае открылся сбор заказов на четырехдверный электроседан GAC Aion Hyper GT с открывающимися вверх «дверями-ножницами», сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля стартует от 220 тыс. юаней (2,6 млн рублей по актуальному курсу).
Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd). В салоне седана минимум физических кнопок, управление всеми функциями реализовано через 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оборудован аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками и тремя датчиками LiDAR.
Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации — силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса. Покупателям предложат модификации с батареями емкостью от 59,9 до 80,1 кВтч, некоторые версии седана предусматривают возможность их замены.
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