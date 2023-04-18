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В Китае начались продажи седана GAC Aion Hyper GT с «дверями-ножницами»

В Китае открылся сбор заказов на четырехдверный электроседан GAC Aion Hyper GT с открывающимися вверх «дверями-ножницами», сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля стартует от 220 тыс. юаней (2,6 млн рублей по актуальному курсу).

В Китае начались продажи седана GAC Aion Hyper GT с «дверями-ножницами»
© GAC

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd). В салоне седана минимум физических кнопок, управление всеми функциями реализовано через 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оборудован аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками и тремя датчиками LiDAR.

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации — силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса. Покупателям предложат модификации с батареями емкостью от 59,9 до 80,1 кВтч, некоторые версии седана предусматривают возможность их замены.

GAC

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