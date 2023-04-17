Chery в 2023 году начнет продажи в РФ двух гибридных кроссоверов

Chery начнет в России продажи двух гибридных кроссоверов в 2023 году
В мае на российском авторынке дебютирует гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+, а во второй половине года в продажу поступит Tiggo 7 Pro e+. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайского автопроизводителя.
Chery Tiggo 8 Pro e+ оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (147 л.с.), который работает с двумя электродвигателями с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 88 л.с. Общая мощность силовой установки — 235 л.с.
Максимальная дальность хода кроссовера составляет 1 тыс. км при полном баке и заряженной на 100% батарее. Отмечается, что минимальный расход топлива на 100 км пути составляет 1,3 л бензина с октановым числом 92. Запас хода при движении на электромоторах равен 75 км. Разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды, а максимальная скорость равна 180 км/ч. Другие подробности о новинках будут объявлены ближе к старту продаж.