Chery в 2023 году начнет продажи в РФ двух гибридных кроссоверов

В мае на российском авторынке дебютирует гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+, а во второй половине года в продажу поступит Tiggo 7 Pro e+. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайского автопроизводителя.

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Chery Tiggo 8 Pro e+ оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л (147 л.с.), который работает с двумя электродвигателями с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 88 л.с. Общая мощность силовой установки — 235 л.с.