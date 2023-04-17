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До конца 2023 года "Автотор" запустит производство еще пяти моделей BAIC

"Автотор" и BAIC подписали план расширения сотрудничества и локализации компонентной базы.

До конца года "Автотор" запустит производство еще пяти моделей BAIC
© Юрий Зубко/ РГ

Также стороны подтвердили готовность в 2023 году приступить к реализации программы локализации автокомпонентов, включая сложные наукоемкие элементы автомобиля. Подписанный план подразумевает применение российских автокомпонентов в производстве всех выпускаемых на заводе "Автотор" машин бренда BAIC.

"Согласно подписанному документу, уже в 2023 году "Автотор" приступит к производству инновационного модельного ряда автомобилей, включая автомобили на новых видах энергии, которые отличаются усовершенствованным дизайном и улучшенными техническими параметрами", - говорится в сообщении пресс-службы "Автотора", которое поступило в "Российскую газету".

Напомним, что 4 апреля калининградский завод приступил к промышленному производству BAIC X35 и BAIC U5 Plus.

Юрий Зубко/ РГ

До конца 2023 года предприятие планирует запустить производство еще пяти моделей бренда.

Ожидается, что седан U5 Plus (от 1 699 900 рублей) и кроссовер X35 (от 1 698 000 рублей) можно будет купить в ближайшие недели. Внедорожник BJ40 (от 3 759 900 рублей) - в мае. При этом предзаказы уже оформляются.

Юрий Зубко/ РГ

Ранее на "Автоторе" стартовало производство китайских кроссоверов SWM.

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