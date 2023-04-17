В России появились в продаже новые кабриолеты Wuling Mini EV

Российские автодилеры начали предлагать новые китайские кабриолеты Wuling Mini EV, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких машин содержатся на электронных «досках» объявлений.

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Объявления о продаже машин 2022 и 2023 года выпуска разместили дилеры из Приморского края и Амурской области. Например, компания из Владивостока предлагает автомобиль без пробега за 1,6 млн рублей. Дилер из Благовещенска оценил кабриолет Wuling Mini EV на миллион дороже – 2,6 млн рублей.

Кабриолет Wuling Мini EV был представлен на китайском рынке в 2022 году. На сегодняшний день это самый маленький кабриолет в мире: его длина всего 3059 мм, а ширина — 1521 мм. Колесная база — 2010 мм. В салоне могут разместиться два человека.

Автомобиль оснащен одним электромотором на задней оси, развивающим 41 л.с., а также литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 26,5 кВт.ч. Запас хода кабриолета Mini EV составляет 280 км, а максимальная скорость – 100 км/час.