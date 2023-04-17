Geely завербовала экс-руководителя Lexus для захвата европейского рынка

Китайская компания Geely в рамках стратегии по выводу электрокаров Zeekr X на европейский рынок наняла на должность гендиректора Zeekr Europe Спироса Фотиноса, занимавшего на протяжении многих лет высокие должности в Toyota и Lexus. Об этом пишет «Российская газета».

По данным газеты, китайская компания направит на европейский рынок электрокроссовер Zeekr X длиной 4450 мм и колесной базой 2750 мм.

Машина будет представлена в двух версиях - одномоторной (272 л.с.) и двухмоторной полноприводной ( 428 л.с.). Запас хода составит соответственно от 500 до 560 км.

Впервые модель покажут широкой публике на автосалоне в Шанхае во вторник, 18 апреля.