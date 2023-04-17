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56 минут назад

В Россию привезли самые маленькие электрические кабриолеты в мире

Motor.ru

По данным «Газеты.Ru», партию компактных китайских моделей привезли по схеме параллельного импорта сразу несколько дилеров из Приморского края и Амурской области. К покупке доступны батарейные машины 2022 и 2023 годов выпуска. Ознакомиться с доступными предложениями продавцов можно на популярных интернет-площадках по продаже транспортных средств.

В Россию привезли самые маленькие электрические кабриолеты в мире
Фото: WulingWuling

Wuling Мini EV, представленный в Китае в конце 2022 года, считается самым маленьким серийным кабриолетом в мире. При 3059-миллиметровой длине колесная база электрокара составляет всего 2010 миллиметров. Салон машины вмещает двух пассажиров. В списке опций присутствует камера заднего вида, кондиционер, а также электростеклоподъемники и мультимедийная система.

В движение модель приводит электромотор расположенный на задней оси, отдача которого составляет 41 лошадиную силу. Благодаря литий-железо-фосфатной батарее емкостью 26,5 киловатт-часов без подзарядки электромобиль может проехать до 280 километров. Максимальная скорость кабриолета составляет сто километров в час.

Минимальная стоимость Wuling Мini EV в России составляет 1,6 миллиона рублей. За такую цену приобрести кабриолет можно у продавца из Владивостока. Дилер из Благовещенска оценил электрокар на миллион рублей дороже.

Летом прошлого года компания MINI построила электрический кабриолет Cooper SE. Батарейную модель в единственном экземпляре собрали для демонстрационных целей.

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