Ещё один бренд от Chery: встречаем кроссовер iCar 03 и спорткар iCar GT

К Шанхайскому автосалону Chery разродилась ещё одним дочерним брендом: к уже имеющимся в обойме компании маркам Exeed, Jaecoo, Jetour, Kaiyi, Omoda и Sterra присоединяется iCar, под этой маркой будут производиться стильные и высокотехнологичные электромобили для молодёжи.

© Chery

Вообще-то iCar существует с 2021 года как суббренд, под ним в Китае продаётся городской электромобиль Chery QQ. Теперь iCar превращается в полноценную электромобильную марку, ориентированную на молодёжную аудиторию, анонсированы шесть моделей, две из них представлены в статусе концептов — это угловатый компактный кроссовер iCar 03 и спорткар iCar GT. Эмблему iCar в виде буквы «i» разработал Цао Сюэ — автор талисмана (панды) прошлогодних зимних Олимпийских игр в Пекине.

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Электромобили iCar будут стоить в диапазоне от 150 000 до 400 000 юаней (от 1,78 млн до 4,74 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть довольно дорого. В рамках бренда iCar компания Chery анонсировала сотрудничество с крупным китайским производителем аккумуляторов CATL и объявила о запуске ещё и аккумуляторного бренда Ener-Q, под ним будут производиться набирающие популярность в Китае натрий-ионные батареи: они имеют меньшую плотность заряда по сравнению с литий-ионными и дольше заряжаются, зато относительно дёшевы в производстве, более безопасны, более экологичны и показывают стабильные характеристики в широком диапазоне температур.

Chery

Кроме того, для iCar разработан виртуальный ассистент i-VA — девушка с очень эффектным формами, которая станет своеобразным визуализированным аналогом ChatGPT, то есть сможет ответить буквально на любые вопросы пользователя благодаря постоянному доступу к нейросети.

iCar 03

Теперь о машинах. Кроссовер iCar 03 адресован любителям отдыха на природе, дизайн у него нарочито угловатый, передний и задний свесы очень короткие, что обещает хорошую геометрическую проходимость. Габаритная длина iCar 03 — 4200 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2700 мм. О технической начинке пока ничего не сообщается, известно лишь, что кроссовер будет иметь несколько ездовых программ для разных типов дорог и бездорожья. Также он будет щедро нашпигован современными электронными ассистентами водителя, вплоть до автопилота второго уровня.

Электрокупе iCar GT

Электрокупе iCar GT тоже пока не имеет технического описания, даже размеры не указаны, но ясно, что салон имеет посадочную формулу 2+2. Руль-штурвал напоминает портативную игровую консоль, центральный мультимедийный экран дополнен сенсорной панелью, выступающей из центрального тоннеля. По всему периметру салона, в полу и между задними креслами видны световые пано, создающие эффект потока (энергии или воды).

iCar GT

Снаружи iCar GT приятно удивляет вниманием к деталям, в передок и пороги также встроены световые пано, фары и фонари выполнены в виде буквы Т с точками по краям, то есть это не троллинг Теслы, а вариации на тему фирменной эмблемы. В дизайне колёс фирменный стиль особенно показателен — впечатляющая работа.