$81.63+0.1289.66-0.50
31 минуту назад

В России подержанные автомобили подорожали на 30% за год

Илья Родин

Подержанные машины на российском рынке за год подорожали в цене на 20-30%, рассказали автоэксперты портала «Дром». Они добавили, что новые автомобили, напротив, несколько упали в цене, пишет «Прайм».

В России подержанные автомобили подорожали на 30% за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты подчеркнули, что сильнее всего цена поднялась на бывшие в употреблении транспортные средства без пробега по России. Рост цен составил порядка 30%.

По их данным, год назад на вторичном рынке за машины просили в среднем 1 млн рублей. В апреле 2023 года подержанные авто выставляют уже по 1,3 - 1,4 млн рублей.

Машины без пробега по России ценятся еще дороже, добавили аналитики. Цена на них выросла за 12 месяцев с 1,5 до 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российских автосалонах существенно подешевели ввозимые в рамках параллельного импорта новые кроссоверы Mazda CX-4.

Автоновости,Mazda,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий