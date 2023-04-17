В России подержанные автомобили подорожали на 30% за год

Подержанные машины на российском рынке за год подорожали в цене на 20-30%, рассказали автоэксперты портала «Дром». Они добавили, что новые автомобили, напротив, несколько упали в цене, пишет «Прайм».

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Эксперты подчеркнули, что сильнее всего цена поднялась на бывшие в употреблении транспортные средства без пробега по России. Рост цен составил порядка 30%.

По их данным, год назад на вторичном рынке за машины просили в среднем 1 млн рублей. В апреле 2023 года подержанные авто выставляют уже по 1,3 - 1,4 млн рублей.

Машины без пробега по России ценятся еще дороже, добавили аналитики. Цена на них выросла за 12 месяцев с 1,5 до 1,8 млн рублей.