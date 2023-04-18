Представлен первый электрокар Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach раскрыл характеристики первого электрического кроссовера класса люкс.

На Шанхайском автосалоне дебютировал серийный EQS 680 SUV — самая мощная, роскошная и дорогая версия EQS SUV, которая станет частью линейки Mercedes-Maybach. Внешние отличия такого электрокросса от стандартного сводятся к двухцветному окрасу кузова и эмблемам Maybach на задних стойках, зато по мощности и динамическим характеристикам он его превосходит. Электрическая силовая установка выдает 658 лошадиных сил против 544 у обычного EQS SUV, а с места до 100 километров в час Mercedes-Maybach EQS 680 разгоняется за 4,4 секунды вместо 4,6.

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Первым делом стоит пройтись по отличиям. В плане дизайна их не так уж и много: возможность двухцветной окраски (правда, только за доплату), иной рисунок панели, которая имитирует радиатору решетку, и обилие хрома в экстерьере, включая окантовку элементов в переднем бампере с логотипами Maybach. Довершают облик колесные диски размерностью 21 либо 22 дюйма и матричная оптика Digital Light.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Больше внимания уделили оформлению интерьера. Тут и отделка высококачественной кожей, и деревянный шпон, и атмосферная подсветка, состоящая из 253 светодиодов — предусмотрены 64 оттенка и индивидуальное управление. Задние кресла раздельные, каждое регулируется во всех возможных направлениях и оснащено подогревом (включая зону шеи и плеч), вентиляцией и массажем. Опционально предлагаются 11,6-дюймовые экраны для пассажиров, сидящих на втором ряду, и встроенный мини-холодильник для бутылок.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Для того, чтобы обеспечить больший комфорт для пассажиров, задние кресла сдвинули назад по сравнению с обычным EQS SUV, пожертвовав вместимостью багажника: у Майбаха его объем равен 440 литров против 645 у стандартного электрокросса Mercedes-Benz. Заявлены пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси (задние колеса могут поворачиваться на угол до 4,5 градуса) и аудиосистема Burmester с пятнадцатью динамиками.

В движение Mercedes-Maybach EQS 680 приводит двухмоторная установка на 658 лошадиных сил и 950 Нм крутящего момента. Привод полный. Предусмоторена и система выбора режимов движения с несколькими пресетами: основным Maybach, экологичным Eco, спортивным Sport и внедорожным Offroad. Доступен и вариант Individual, позволяющий водителю подобрать настройки под свой стиль вождения.

Электромоторы питает батарея емкостью 107,8 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 600 километров пути. Имеются бортовые зарядки переменного (22 киловатт) и постоянного тока (200 киловатт).