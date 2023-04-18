Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае электромобиль EQS SUV

Компания Mercedes-Benz привезла на 20-ю Шанхайскую международную выставку автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023) сразу несколько новинок, в числе которых - мировая премьера премиального электрического кроссовера под брендом Maybach EQS SUV. Соответствующие презентации состоялись во вторник на стенде компании.

© YouTube/Mercedes-Benz

Представляя автомобиль, в Mercedes-Benz пояснили, что это самый премиальный электромобиль из всех, что когда-либо выпускала компания. EQS SUV способен проехать на одной зарядке до 813 км. Подзарядка с 10% до 80% занимает всего 37 минут. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,4-6,4 секунды в зависимости от комплектации.

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Салон представленного на выставке образца обит внутри белой кожей, однако для клиентов предусмотрены и другие цветовые опции. Выделяющейся деталью дизайна является огромный дисплей на главной панели, который по сути занимает всю панель.

Что касается других новинок, то премьерой на китайском рынке стал электрический кроссовер EQE SUV, который впервые показала компания в октябре 2022 года. Автомобиль, как рассказали на презентации, должен поступить на местный рынок уже летом 2023 года.

Большой интерес вызвал также концепт электрического внедорожника EQG, который также показали на выставке в Шанхае. В компании утверждают, что бездорожье и электропривод вполне совместимы и автомобиль служит этому подтверждением. Особенностью внедорожника является то, что он будет иметь четыре мотора - по одному на каждое колесо с индивидуальным управлением. При этом аккумуляторы встроены в раму и хорошо защищены.

Auto Shanghai

В открывшемся во вторник шанхайском автосалоне принимают участие порядка 1 тыс. компаний из 20 стран и регионов мира. Его организаторы на этот раз назвали главной темой выставки "Вхождение в новую эру автомобильной промышленности".