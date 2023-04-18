«Стратегический» Yttrium 3 открыл новую «электрическую» линейку JAC

JAC Motors пересмотрела свою стратегию – все «легковушки» получат материнский шильдик, кроме подконтрольного бренда Sehol. Новым авто стал JAC Yttrium 3 – электрический хэтчбек с логотипом из белых букв, а красные оставили для пикапов, средне- и малотоннажных грузовиков.

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Представители компании рассказали об утверждённой стратегии. Официально бренд Sehol не ликвидируется, вместе с тем, новый модельный ряд представлен электрокарами с табличкой «JAC».

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Новый хэтчбек JAC Yttrium 3 на этапе проектирования получил заводской индекс JAC EV3. Он условно является конкурентом таким моделям как Ora Haomao и BYD Dolphin. Согласно идее инженеров компании, машина позиционируется как «женская», по данной причине авто получило соответствующий «мягкий» дизайн.

Компактный электромобиль привлекает внимание изящным экстерьером. Длина кузова машины составляет 4025 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1560 мм. Межосевое расстояние не превышает 2620 мм.

Предусматривается установка колёсных дисков размерностью 16 или 17 дюймов. Головные фары, огни дневного ходового света и задние блок-фонари выполнены светодиодными. Отличием бюджетной модели является немаловажный момент – панорамная крыша входит в набор штатных опций уже в начальной комплектации.

Салон перспективного электрокара JAC Yttrium 3 рассчитан на шесть посадочных мест. Пол машины ровный, под ним разместили тяговый аккумулятор. Покупатели могут выбрать четыре варианта расцветки салона, включая развитую контурную подсветку.

За рулевой колонкой установлен 12,8-дюймовый экран, на который выводятся виртуальные изображения шкал спидометра и других приборов. На торпеде разместили 15,6-дюймовый планшет, подключённый к мультимедийному комплексу. Он же используется в режиме навигации.

Руль выполнен двухлепестковым, многофункциональным. Имеются кнопки, помогающие водителю управлять машиной. Передние сиденья и задний диван обшиты прочным светлым материалом.

Компания-производитель предложит три варианта ёмкости батареи – с дальности хода авто 305, 405 и 505 км. На рынок хэтчбек выйдет летом.