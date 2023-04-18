Депутат предложил наказывать мотоциклистов с помощью искусственного интеллекта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев ТАСС/Сергей Бобылев

По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, говорится в обращении депутата, до 70% территории города подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Особенно острой ситуация в Москве становится с приходом весны и началом мотосезона.

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"Стремительно развивающиеся технологии позволяют вывести этот процесс на качественно новый уровень. Прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров", - говорится в письме.

Идея не нова. Еще в 2021 году соответствующая инициатива исходила от мэра столицы Сергея Собянина. Более того, были подготовлены поправки в Кодекс об административных нарушениях. Дело в том, что по действующему сейчас КоАП привлечь за превышение уровня шума автоматически, даже с помощью самых современных и навороченных камер, просто невозможно. За такое нарушение существует отдельная специальная норма КоАП - статья 8.23. Согласно ей, эксплуатация автотранспорта гражданами с превышением уровня шума карается предупреждением или штрафом 500 рублей. Но возможность вынесения штрафов в автоматическом режиме не распространяется на эту статью.

Проект поправок предусматривал ее включение в список норм, за которые наказывают автоматом. Кроме того, он предусматривал увеличение штрафа за это в 10 раз - до 5 тысяч рублей. Проект поправок был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Хотя в отзыве на него правительства было указанно, что увеличение штрафа в 10 раз ничем не обосновано. Кроме того, необоснованно также введение дифференцированного наказания в зависимости от мощности двигателя автомобиля.

В Москве даже был проведен эксперимент. Были установлены несколько камер, которые фиксируют такие нарушения. Они были оборудованы четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении. Приборы фиксировали звук, а также снимали фото и видео. Для работы ночью на них был предусмотрен инфракрасный датчик. Предполагалось, что постановление об административном наказании будут включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины или мотоцикла, а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в нескольких точках по ходу движения.

Однако и тут возникли вопросы. До вступления в силу положений законопроекта необходимо обеспечить утверждение типа средства измерений, то есть шумомера. Соответствующая аппаратура должна быть сертифицирована.

В общем, проект так и не был принят.

Как рассказал "РГ" эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, проблема по сравнению с 2021 годом никуда не ушла. Во-первых, нет методики измерения шума от движущегося автомобиля. Звук на разном расстоянии - разный. В 2 метрах он один, в 4 метрах - другой.

В Техническом регламенте Таможенного союза прописано, как измерять шум автомобиля. Датчик должен быть расположен на расстоянии полуметра от выхлопной трубы под углом 45 градусов. И как эти параметры обеспечить для движущегося транспортного средства?

Кроме того, нет понимания, как выявлять ошибки. Едут несколько машин в соседних рядах с одной скоростью. Какая из них шумит? У нас часто камеры фиксации скорости считывают скорость мотоциклиста и привязывают ее к номеру спокойно едущего автомобиля. А звук ко всему прочему еще отражается.

Все нарушения, выявляемые камерами, можно проследить по фото визуально. В том числе скорость по положению соседних машин. А как визуально определить громкий автомобиль?