В России начали продавать обновленные Kia Seltos

Один из дилеров привез в Россию обновленный Kia Seltos. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 2 550 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia Пресс-служба Kia

Судя по всему, машину импортировали в нашу страну из Казахстана, где продажи кроссовера стартовали не так давно. Там покупателям предлагается обновленная версия кроссовера, собираемого в Костанае на заводе "Сарыаркаавтопром". При производстве модели используются готовые машинокомплекты из Южной Кореи.

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В объявлении говорится, что "это обновленный Kia Seltos от официального дилера. Первый рестайлинговый автомобиль в России".

Напомним, Kia Seltos обновился в середине 2022 года. Рестайлинг передней части кроссовер затронул решетку радиатора, бампер, а также фары, которые изменили внутреннюю графику, получив ДХО в виде молнии (или кардиограммы), как у концептуального Habaniro 2019 года. Сзади изменения точечные, но их масштаб огромен, так как для новых фонарей Kia переформовала крышку багажника и задние крылья, в которых ранее располагался светоотражательные элементы. У обновленной модели они переехали на бампер, дизайн которого был также пересмотрен.

Пресс-служба Kia

Значительно изменился и салон Kia Seltos "2023. Приборная панель и мультимедиа представляют собой единую панель с двумя экранами диагональю 10,25 дюйма - мультимедиа и полностью цифровой "приборки". Панель управления климатом сохранила аналоговые элементы управления, но также прошла через редизайн. Более того, теперь Seltos можно будет купить с двухзонным климат-контролем. Селектор трансмиссии в виде рычага уступил место поворотному контроллеру.

В Казахстане предлагают автомобили, оборудованные двухлитровым бензиновым "атмосферником", отдача которого составляет 149 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает вариатор. Привод передний (именно такой кроссовер доехал до России) или полный. Интересно, что минимальная стоимость рестайлингового Kia Seltos в Казахстане составляет 11 990 000 тенге (примерно 2 173 000 рублей по текущему курсу).