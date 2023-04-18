Прототип нового седана Lotus с серийным кузовом замечен на Нюрбургринге

В настоящее время Lotus сильно отличается от вечно борющейся марки спортивных автомобилей прошлого. Материнская компания Geely финансирует преобразование из нишевой марки в автопроизводителя с обширным модельным рядом. В 2022 году было представлено то, что еще несколько лет назад казалось невозможным, — кроссовер. После Eletre появится еще одна модель с задними дверями. У него пока нет имени, но оно отличается от Envya, если верить недавним сообщениям.

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Прототип с серийным кузовом был замечен на Нюрбургринге. В то же время новый неофициальный рендеринг пытается снять камуфляж, который мы видели в последние месяцы тестовых автомобилей. Внешний дизайн будет похож на внедорожник Eletre, но адаптирован для создания седана с низкой посадкой, хотя технически он может иметь более практичную заднюю дверь для силуэта, напоминающего Audi A7 Sportback.

Под кодовым названием Type 133, первый седан Lotus со времен Carlton, был снят и визуализирован, пытаясь скрыть дизайн его разделенной фары и LIDAR на крыше. Несмотря на то, что у прототипа не было окончательных задних фонарей, легко увидеть световую полосу за черной лентой. Кадры, показывающие боковой профиль автомобиля, говорят нам, что это будет большой автомобиль с длинными задними дверями, возможно, такой же большой, как A7.