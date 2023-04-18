Саратовский завод БРТ заместил импортные компоненты для LADA Granta

Как сообщили в Минпроме региона, в этом месяце компания начала отгрузку шлангов системы охлаждения двигателя и шлангов отопителя для указанной модели. Ранее детали поставлял в Тольятти иностранный поставщик. Теперь каждый день из Балаково в Тольятти доставляется 650 деталей.