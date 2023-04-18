Саратовский завод БРТ заместил импортные компоненты для LADA Granta

Завод «Балаковорезинотехника» (БРТ) в Саратовской области начал поставки автокомпонентов на «АвтоВАЗ» взамен импортных запчастей для моделей LADA Granta.
Как сообщили в Минпроме региона, в этом месяце компания начала отгрузку шлангов системы охлаждения двигателя и шлангов отопителя для указанной модели. Ранее детали поставлял в Тольятти иностранный поставщик. Теперь каждый день из Балаково в Тольятти доставляется 650 деталей.
БРТ планирует поставлять аналогичные детали для Vesta. Таким образом, завод будет продавать «АвтоВАЗу» все виды шлангов, используемых при сборке LADA.
Балаковский завод – ведущий производитель резинотехнических изделий, звукоизоляционных материалов и комплектующих. Производство шлангов организовано в рамках участия предприятия в программе импортозамещения.