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20 минут назад

Саратовский завод БРТ заместил импортные компоненты для LADA Granta

runews24.ru

Завод «Балаковорезинотехника» (БРТ) в Саратовской области начал поставки автокомпонентов на «АвтоВАЗ» взамен импортных запчастей для моделей LADA Granta.

Саратовский завод БРТ заместил импортные компоненты для LADA Granta
Фото: auto-mgn.ruauto-mgn.ru

Как сообщили в Минпроме региона, в этом месяце компания начала отгрузку шлангов системы охлаждения двигателя и шлангов отопителя для указанной модели. Ранее детали поставлял в Тольятти иностранный поставщик. Теперь каждый день из Балаково в Тольятти доставляется 650 деталей.

БРТ планирует поставлять аналогичные детали для Vesta. Таким образом, завод будет продавать «АвтоВАЗу» все виды шлангов, используемых при сборке LADA.

Балаковский завод – ведущий производитель резинотехнических изделий, звукоизоляционных материалов и комплектующих. Производство шлангов организовано в рамках участия предприятия в программе импортозамещения.

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