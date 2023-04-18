Зарядную станцию для электромобилей разработали в Новосибирске

Зарядные станции для электромобилей, способные заменить иностранные аналоги, разработали в Новосибирске. Их можно подключать как к источнику переменного тока, так и к сети постоянного тока, на котором работают троллейбусы и трамваи, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Фото: Мир24 Мир24

В этой лаборатории тестируют новую зарядную станцию для электрокаров. Еще предстоит этап испытаний и сертификации. Образец опытный, но перспективный. Заряжает электромобиль на 80% всего за полчаса.

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«Если у вас не современный мобильный телефон, то вы его больше 30 минут заряжаете, а здесь электромобиль заряжается за 30 минут», – рассказал заведующий кафедры электротехнического комплекса НГТУ НЭТИ Николай Щуров.

Станцию разработали ученые из Новосибирска. Российская разработка, российские комплектующие, а заряжать сможет практически любой электромобиль – японский, европейский или китайский. Саму станцию можно запитать от трамвайных линий, что облегчает ее интеграцию в городскую среду.

«У нее есть универсальность в плане электропитания. Диапазон большой. Она может питаться как от переменного, так и от постоянного тока», – рассказал младший научный сотрудник НГТУ НЭТИ Алексей Борзенков.

Зарядных станций для электрокаров в России пока немного. Даже путешествие из Петербурга в Москву грозит энергетическим голодом. Мало того, что зарядные станции могут быть заняты другими электромобилистами. Так и расстояние между электрозаправками порой такое, что у водителей нет права на ошибку.

В ближайшие годы в России планируют установить около 100 тысяч быстрых зарядных станций – на автомагистралях, на улицах, во дворах. Однако некоторые эксперты считают, что 30 минут – это по-прежнему слишком много. И даже тысячи зарядных станций не сделают электрокары по-настоящему массовыми.

«Электрозарядных станций нужно в несколько раз больше, чем бензиновых. Потому что время зарядки велико, а уменьшить его вы не можете. Здесь физические ограничения», – рассказал автоэксперт, специалист по электронным системам Вячеслав Чулков.