Каждый третий автомобиль такси попадает в ДТП

Рекордсменом по количеству договоров ОСАГО, переданных в перестрахование, стало такси.

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За 2022 год около 80% договоров ОСАГО, заключенных с такси, было передано в перестраховочный пул. И это не удивительно - каждый третий такой автомобиль попадает в ДТП. В то же время в целом по РФ доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за 2022 год, составила 13%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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Второе место по количеству договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, занимают транспортные средства с количеством сидячих мест более 8, используемые на регулярных перевозках - маршрутные автобусы: в 2022 году 64% таких договоров были переданы в перестраховочный пул.

Третье место по этому показателю заняли мотоциклы и мопеды - 44,3% таких договоров ОСАГО было передано в перестраховочный пул.

С четвертого по девятое места расположились транспортные средства, перевозящие грузы и пассажиров. На четвертом - грузовые автомобили с массой 16 тонн и менее (37,2% договоров ОСАГО передано в перестраховочный пул), на пятом - троллейбусы (36,2%), на шестом - транспортные средства с количеством сидячих мест от 8 до 16, не используемые на регулярных перевозках (29,3%), на седьмом - грузовые автомобили с массой более 16 тонн (28,3%), на восьмом - трамваи (25,6%), на девятом - транспортные средства с количеством сидячих мест более 8, не используемые на регулярных перевозках (18,7%). Десятое место заняли тракторы и самоходные машины: 12,9% договоров ОСАГО с ними было передано в перестраховочный пул.

Меньше всего в перестраховочный пул было передано договоров ОСАГО для легковых автомобилей, заключенных физическими лицами (10,9%) и юридическими лицами (8,1%).

То, что доля договоров ОСАГО, заключенных с транспортными средствами, используемыми в качестве такси, и переданных в перестраховочный пул, в разы превышает среднюю долю перестрахованных договоров ОСАГО, говорит о высоких рисках наступления ДТП с участием такси. Частота ДТП для этого типа транспортных средств по итогам 2022 года составила 33,5%, что почти в 7 раз больше средней частоты ДТП в целом по РФ.