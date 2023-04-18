В Россию привезли обновленный Kia Seltos из Казахстана

В России продают обновленный Kia Seltos, привезенный из Казахстана, за 2 550 000 рублей.

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По данным «Российской газеты», кроссовер 2023 года в единственном экземпляре привез по схеме параллельного импорта один из дилеров. В Казахстане автомобили собирают на местном заводе в Костанае: там минимальная стоимость кроссовера начинается от 2,17 миллиона рублей. Для производства машин используются готовые машинокомплекты из Южной Кореи.

Дилер сообщил в объявлении, что данный Kia Seltos представляет собой первый рестайлинговый кроссовер на территории России. Обновленная в середине прошлого года модель получила новую радиаторную решетку, иные бампера и измененную переднюю оптику. В задней части кроссовер отличается переработанным дизайном задних крыльев и багажника, а также иными фонарями.

В салоне отличия заключаются в наличии двух 10,25-дюймовых экранов, один из которых является цифровой приборной панелью. Вместо традиционного селектора переключения передач кроссовер получил компактный поворотный контроллер.

В Казахстане стоимость переднеприводного Kia Seltos с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 лошадиных сил и вариатором начинается от 11 990 000 тенге (примерно 2,17 миллиона рублей по текущему курсу). Приобрести кроссовер у российского продавца можно за 2 550 000 рублей.