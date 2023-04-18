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Mitsubishi анонсирует предшественника следующего L200

Изображенный здесь так называемый Mitsubishi XRT считается прототипом грузовика L200 следующего поколения, также известного в некоторых странах как Triton. Старт продаж ожидается в конце 2023 года, а Таиланд станет первым рынком в списке.

Mitsubishi анонсирует следующее поколение пикапа L200
© ПроКроссовер.ру

Автомобиль на фотографиях окрашен в камуфляж, но вы все равно можете различить квадратную кабину, выпуклые колесные арки и почти вертикальную решетку радиатора. Очертания аналогичны последнему Nissan Navara, и мы не удивимся, если он будет основан на платформе и выбранном двигателе.

Новый Triton будет производиться на заводе в Таиланде и экспортироваться оттуда на рынки АСЕАН и Океании. Перед началом серийного производства несколько прототипов, доработанных подразделением Ralliart компании, примут участие в ралли Asia Cross Country. Mitsubishi утверждает, что опыт, полученный на ралли, позволит оптимизировать сборку, прежде чем приступить к сборке.

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