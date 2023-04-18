Mitsubishi анонсирует следующее поколение пикапа L200

Изображенный здесь так называемый Mitsubishi XRT считается прототипом грузовика L200 следующего поколения, также известного в некоторых странах как Triton. Старт продаж ожидается в конце 2023 года, а Таиланд станет первым рынком в списке.

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Автомобиль на фотографиях окрашен в камуфляж, но вы все равно можете различить квадратную кабину, выпуклые колесные арки и почти вертикальную решетку радиатора. Очертания аналогичны последнему Nissan Navara, и мы не удивимся, если он будет основан на платформе и выбранном двигателе.