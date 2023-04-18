Минивэн Lexus LM сменил поколение и обрёл статус глобальной модели

Ожидается, что новый однообъемник предложат исключительно в виде гибрида, при этом одну из версий можно будет заряжать от розетки.

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Роскошный минивэн Lexus LM дебютировал в 2019 году, изначально он был заявлен в качестве модели, созданной специально для Китая, где сегмент MPV традиционно пользуется высоким спросом. В Поднебесной однообъемник стартовал в 2020-м, а затем он все же появился и на других рынках, хотя ареал обитания все равно ограничен: это некоторые страны Юго-Восточной Азии (среди них – Малайзия и Индонезия). Теперь же представлен вэн второго поколения, его мировая премьера прошла в рамках открывшегося сегодня, 18 апреля, Шанхайского автосалона. И у такой модели уже иное рыночное позиционирование: официально объявлено, что «второй» Lexus LM будет глобальным, его собираются продавать более чем в 60 странах, включая Европу и Японию.

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Минивэн первой генерации сделан на базе Toyota Alphard, новый же LM, видимо, предвещает следующий однообъемник Тойоты. В основе свежего Лексуса лежит платформа GA-K, разработанная в рамках тойотовской архитектуры TNGA. В компании также заявили о том, что вэн получил адаптивную подвеску AVS, кроме того, по сравнению с предшественником жесткость кузова на кручение выросла аж на 50%.

Новый Lexus LM

Длина предназначенного для Китая нового Lexus LM равна 5125 мм, что на 85 мм больше, чем у предыдущего MPV. В ширину модель прибавила 40 мм (теперь 1890 мм), высота увеличена на 10 мм до 1955 мм. Колесная база – прежние 3000 мм. Одновременно раскрыты габариты версии для Европы: 5130/1890/1945 мм, расстояние между осями такое же, как у модели для КНР. Особенности дизайна экстерьера – безрамочная радиаторная решетка, «изломанные» фары и сделанные в виде «улыбки» задние фонари. Вэну положены 17- или 19-дюймовые колеса.

Внутри – визуально объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Новый Lexus LM предложат в семи- или шестиместном исполнении (у предшественника последнего варианта нет), в строю осталась и VIP-версия с салоном на четверых: такой вэн имеет перегородку со встроенным «телевизором», диагональ которого увеличена с нынешних 26 до 48 дюймов.

Новый Lexus LM

Между креслами топового LM установлена «тумба», на которой разместили отдельный пульт. Сами сиденья – с выдвижными подставками для ног и массажером. Еще есть холодильник и атмосферная подсветка (всего 64 цвета), а по бокам от перегородки имеются держатели для зонтов. В арсенале Lexus LM также значатся камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

По предварительным данным, новый минивэн будет доступен исключительно в виде гибрида, таких версий несколько. В Китае предложат Lexus LM 500h с установкой на основе турбомотора 2.4, а также подзаряжаемый вариант с системой на базе «атмосферника» 2.5 (возможно, его назовут LM 450h+). Отдача еще не названа, зато известно, что PHEV по умолчанию имеет полный привод E-Four с отдельным электромотором на задней оси. Для Европы анонсирован Lexus LM 350h с мотором 2.5 и стандартным полным приводом E-Four, суммарная мощность такого вэна – 250 л.с. и 239 Нм.