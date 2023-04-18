В Сочи и Симферополе начались продажи автомобилей «Москвич», сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщил ТАСС

Официальным дилерским центром в Сочи стал «Ключавто», в Симферополе – «Автодель». Таким образом, автомобили теперь можно приобрести в 25 городах России.

«Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками», - рассказал заммэра.

Он также сообщил, что завод «Москвич» планирует до конца этого года выпустить с конвейера 50 тыс. машин. При этом из этого числа 8-10 тыс. будут электромобили.