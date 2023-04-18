В Шанхае открылся 20-й международный автосалон

Порядка одной тысячи компаний из 20 стран и регионов мира принимают участие в 20-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023), которая во вторник начала свою работу в Национальном выставочном центре.

Фото: © Иван Каргапольцев/ ТАСС © Иван Каргапольцев/ ТАСС

Организаторы автосалона назвали его главной темой "Вхождение в новую эру автомобильной промышленности". В выставочных павильонах разместилось порядка 1,5 тыс. моделей автомобилей от китайских и зарубежных производителей. Ожидается, что выставку, которая продлится до 27 апреля, посетит около 1 млн человек.

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"Вместе с новым витком энергетической трансформации и промышленной революции начинается новая эра в автомобильной промышленности. Для достижения целей энергосбережения, сокращения выбросов и углеродной нейтральности страны по всему миру наращивают планирование новых энергетических систем, активно продвигают инновации в новых энергетических технологиях для автомобилей", - говорится в сообщении на официальном сайте организаторов, которыми выступают Китайская ассоциация автопроизводителей, Шанхайский комитет содействия международной торговли и Китайский комитет содействия международной торговли.

С 18 по 19 апреля Auto Shanghai 2023 будет работать только для китайских и зарубежных журналистов. 20-21 апреля на автосалоне соберутся эксперты в отрасли, а в остальные дни до 27 апреля выставка будет доступна для широкой общественности.

Общая площадь экспозиции, которая поделена на 12 крытых выставочных павильонов, составляет порядка 360 тыс. кв. м. Официальные данные по количеству новинок организаторы традиционно заранее не публикуют. По данным местных специализированных ресурсов, на выставке в этом году китайскими и зарубежными производителями будет представлено около 100 новинок, 70 из которых - это электрокары.

Новинки автосалона

Учитывая стремительное развитие рынка электромобилей как в Китае, так и на других зарубежных рынках, огромный интерес экспертов и СМИ на автосалоне в Шанхае вызовут именно "зеленые" автомобили. Ведущий китайский производитель электромобилей BYD, как ожидается, покажет свой новый компактный городской электрокар Seagull. Большой интерес также вызывает премьера спортивного автомобиля U9, который внешним видом напоминает Mclaren P1 от премиального бренда Yangwang, который также принадлежит BYD. От компании Cherry ждут премьеры люксового электромобиля Exeed Sterra ES.

Что касается иностранных автопроизводителей, то компания Volkswagen представит в Шанхае свой новый электрический седан ID.7 с запасом хода до 700 км без подзарядки и самым тяговитым электромотором в линейке компании.

Компания Mercedes-Benz, согласно ее официальному заявлению, покажет на автосалоне электрический кроссовер EQS SUV, что станет мировой премьерой этого автомобиля. Также запланирована премьера на китайском рынке EQE SUV.

Свою продукцию, в том числе рестайлинговые версии и концепты традиционно представят также Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, Citroen, Peugeot, Renault.

Автошоу без Tesla

В этом году американский производитель электромобилей компания Tesla отсутствует в списках участников автосалона. Об этом свидетельствуют данные с сайта организаторов мероприятия. Каких-либо официальных заявлений со стороны организаторов автосалона или самой компании нет.

В последние годы Tesla активно принимала участие в Auto Shanghai и снимала довольно большие площади для демонстрации своей продукции. Однако в 2021 году на прошлом автосалоне на стенде компании произошел инцидент. Владелица одной из моделей Tesla забралась на крышу демонстрационного автомобиля в знак протеста против неисправности тормозной системы, якобы имеющейся у машин этой марки. Инцидент вызвал большой резонанс в местных социальных сетях на фоне многочисленных сообщений о самовозгораниях и самопроизвольных ускорений на дорогах автомобилей Tesla, которые произошли за последние несколько лет в разных городах Китая.

Auto Shanghai 2023

Шанхайская выставка автомобильной индустрии основана в 1985 году. За годы существования она стала свидетелем не только революционных прорывов в автомобильной индустрии, но и стремительного подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей. С 2015 года автошоу проходит в новом Национальном выставочном центре, крупнейшем подобном комплексе в мире.

Шанхайское автошоу станет отражением последних тенденций в развитии мирового автомобилестроения и продемонстрирует революционные технологические прорывы в плане электрификации и интеллектуализации продукции автопрома. Ожидается, что особое внимание на выставке будет уделяться новым высокотехнологичным тенденциям, таким, как интеграция в автопром технологий интернета, беспилотного вождения, искусственного интеллекта, облачных и мобильных сервисов.

Национальный выставочный центр, где проходит масштабное автомобильное шоу, расположен всего в 1,5 км от аэропорта Хунцяо, с которым он соединен веткой метро. Общая крытая выставочная площадь объекта составляет 400 тыс. кв. м. Сверху сооружение по форме напоминает крест, а внутри разделено на 13 больших павильонов, площадь каждого из которых составляет 28 тыс. кв. м, и три открытых павильона с площадью по 10 тыс. кв. м.

Рынок автомобилей в Китае

Общий объем продаж автомобилей в Китае в 2022 году составил 26,86 млн единиц, что на 2,1% превысило результат 2021 года. Ситуация с продажами и производством на автомобильном рынке в Китае начала приходить в норму в июне 2022 года после того, как с конца марта из-за вспышек COVID-19 почти на два месяца фактически были нарушены логистические цепочки, что привело к нехватке комплектующих на предприятиях в разных регионах страны, особенно в Шанхае, который оказался в самом жестком из всех вводившихся в Китае локдаунов за все время распространения ковида.

В текущем году, если брать показатели за прошлый месяц, то на местном рынке было продано 2,45 млн автомобилей - рост на 9,7%. Что касается данных за первый квартал, то был отмечен некоторый спад. За январь-март объем продаж снизился на 6,7% в годовом выражении и составил 6,07 млн автомобилей.

В то же время наблюдается устойчивый рост продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии, к которым в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также на водородных топливных элементах. За первый квартал на рынке реализовали 1,58 млн таких машин - рост на 26,2% в годовом выражении.