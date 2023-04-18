Porsche Cayenne обновился и стал мощнее

Компания Porsche представила обновленный кроссовер Cayenne.

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Модели слегка доработали внешность, оставив неизменной общую стилистику, модернизировали ходовую часть, полностью изменили интерьер и добавили в гамму более мощные двигатели (а, например, S-версии вернули восьмицилиндровый мотор). Вместе с дебютом немецкая марка открыла прием заказов на автомобиль. Приобрести рестайлинговый Cayenne можно минимум за 79 200 долларов (примерно 6,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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У обновленного Cayenne появился другой бампер, иные крылья и капот. Также поменялись фонари, в базовое оснащение теперь включены матричные фары (за доплату предлагается адаптивная адаптивная оптика с 32 тысячами диодов на каждый блок), изменена линейка колесных дисков (вплоть до 22-дюймовых) и подготовлены три новых цвета кузова.

«В базе» кроссовер получил новые адаптивные амортизаторы с двумя электромагнитными клапанами, а в списке опций -- модернизированную пневмоподвеску.

Porsche

Porsche

Porsche

В салоне кроссовера появилась новая центральная консоль и селектор коробки передач, размещенный на передней панели. В качестве опции интерьер автомобиля можно дополнить 10,9-дюймовым сенсорным экраном для переднего пассажира.

В оснащение модели войдет новая климатическая система, оборудованная фильтром тонкой очистки воздуха, ионизатором и специальным режимом рециркуляции, который автоматически включается, если машина заезжает в тоннель.

Обновленный кроссовер станет доступен с тремя силовыми установками. В базовой версии кроссовер получит трехлитровый бензиновый V6 мощностью 353 лошадиные силы. На этом же агрегате будет построена гибридная система, в которую дополнительно войдет 176-сильный электромотор и батарея емкостью 25,9 киловатт-часа. Мощность гибрида -- 470 лошадиных сил. На электротяге такая машина сможет проезжать до 90 километров.

Cayenne E-Hybrid

Cayenne E-Hybrid

В версии Cayenne S прежнюю «шестерку» сменил четырехлитровый V8 мощностью 474 лошадиные силы. Первую «сотню» такой кроссовер наберет за 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 273 километрах в час.

Cayenne Turbo GT

«Заряженная» модификация Cayenne Turbo GT получила прибавку в 19 лошадиных сил. Отдача силовой установки топовой версии составила 659 лошадиных сил. «Максималка» такого автомобиля – 305 километров в час.