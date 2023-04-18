Nissan показал концепт электрического кроссовера с виртуальным ассистентом

Компания Nissan показала электрический кроссовер Arizon. Пока это концепт, причем разработанный для китайского рынка. Однако в будущем его могут превратить в серийную модель. Электрокар получил интеллектуальную систему освещения салона и виртуального помощника, который общается, как человек, и опирается в своих ответах на разнообразные внешние данные, от времени суток до погоды.

Концепт Nissan Arizon разработан в Китае и для Китая. И хотя напрямую этого не говорится, в будущем он вполне может стать серийным. Основу машины составляет электрическая «тележка» CMF-EV, которую уже успешно используют Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Кузов у Arizon — без центральной стойки. Попасть в салон, который забит разнообразными высокотехнологичными штуками, можно через распашные «створки».

Главным внутри будет человек, поэтому шоу-кар оснастили продвинутым виртуальным помощником Eporo. Такое же имя было у крошечных роботов-симпатяг, представленных в 2009 году и имитирующих поведение косяка рыб. Кроме того, Arizon получил интеллектуальную систему освещения. Адаптируясь к разным водителям, она помогает поддержать тонус либо, наоборот, позволяет расслабиться и отдохнуть.

Nissan

Nissan

Nissan

Nissan