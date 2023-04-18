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1 час назад

Nissan показал кроссовер Arizon с виртуальным ассистентом и распашными дверями

Motor.ru

Компания Nissan показала электрический кроссовер Arizon. Пока это концепт, причем разработанный для китайского рынка. Однако в будущем его могут превратить в серийную модель. Электрокар получил интеллектуальную систему освещения салона и виртуального помощника, который общается, как человек, и опирается в своих ответах на разнообразные внешние данные, от времени суток до погоды.

Nissan показал концепт электрического кроссовера с виртуальным ассистентом
Фото: Motor.ruMotor.ru

Концепт Nissan Arizon разработан в Китае и для Китая. И хотя напрямую этого не говорится, в будущем он вполне может стать серийным. Основу машины составляет электрическая «тележка» CMF-EV, которую уже успешно используют Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Кузов у Arizon — без центральной стойки. Попасть в салон, который забит разнообразными высокотехнологичными штуками, можно через распашные «створки».

Главным внутри будет человек, поэтому шоу-кар оснастили продвинутым виртуальным помощником Eporo. Такое же имя было у крошечных роботов-симпатяг, представленных в 2009 году и имитирующих поведение косяка рыб. Кроме того, Arizon получил интеллектуальную систему освещения. Адаптируясь к разным водителям, она помогает поддержать тонус либо, наоборот, позволяет расслабиться и отдохнуть.

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

В общем, Nissan Arizon — это ещё одна иллюстрация программно-определяемого подхода к проектированию автомобилей. Уже сегодня главную роль играют не дизайн и ездовые качества, а интерфейсы, UX и насколько тесно переплеты цифровая и физическая реальности. Это понимают и в BMW. Неслучайно концепт i Vision Dee предлагает водителю и пассажирам самим решать, какую информацию показывать на проекционном дисплее, от простого дублирования спидометра до полного замещения реального мира виртуальным.

Автоновости,Renault Megane,Renault,Nissan,BMW,
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