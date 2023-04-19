Новый гиперкар-кабриолет Ford Mustang GT500 выйдет к 2025 году

Ford планирует выпустить новый гиперкар-кабриолет Mustang GT500 к 2025 году
Ford готовит высокопроизводительную версию Mustang седьмого поколения. Модель может быть выпущена в 2025 году. По словам очевидцев, сразу два «Мустанга» проходят испытания на дорогах.
Один из них – это кабриолет Shelby GT500, а второй может быть дорожной версией Mustang GT3. У этого «Мустанга» более низкая и широкая подвеска. Также известно, что колеса сделаны из углеродного волокна.
То, что вторая модель может действительно быть дорожной версией Mustang GT3, подтверждают слова гендиректора Ford Джима Фарли. По его словам, перспектива такого автомобиля очень интересна, так как раньше компания не производила что-то подобное. Даже положение такого авто в модельном ряду остается загадкой.