Новый гиперкар-кабриолет Ford Mustang GT500 выйдет к 2025 году

Ford готовит высокопроизводительную версию Mustang седьмого поколения. Модель может быть выпущена в 2025 году. По словам очевидцев, сразу два «Мустанга» проходят испытания на дорогах.

© Ford

Один из них – это кабриолет Shelby GT500, а второй может быть дорожной версией Mustang GT3. У этого «Мустанга» более низкая и широкая подвеска. Также известно, что колеса сделаны из углеродного волокна.