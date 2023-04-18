В России начало дешеветь моторное масло

Весной 2023 года цены на популярные моторные масла в России начали снижаться. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», изучив цены на лубриканты в шести городах-миллионников с развитыми торговыми сетями.

Так, в марте текущего года средняя цена 4-литровой канистры «Лукойл» Genesis Armortech 5W-40 составила 3281 рубль, что на 13% меньше, чем в июне 2022 года. Масло Mobil Super 3000 X1 5W-40 за этот период подешевело на 15% (до 4167 рублей), а канистра Shell Helix Ultra 5W-40 — на 19% (до 4822 рублей). Отмечается, что к июню 2022 года эти моторные масла подорожали на 110-124% по сравнению с январем 2021 года.