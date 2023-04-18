Новый Lincoln Nautilus получил гигантский дисплей

Lincoln хочет вернуть себе былую славу производителя роскошных моделей, представляя совершенно новый кроссовер Nautilus. Новинка получила самый большой экран мультимедийной системы в классе и элегантный дизайн.

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Очень большой дисплей

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Особенностью, которая, вероятно, привлечет наибольшее внимание (и которая нацелена на более молодых покупателей), является ошеломляюще большой экран, который простирается от одной стороны приборной панели до другой. Хотя Lincoln не говорит точно, насколько он широк, дисплей — это ядро, вокруг которого спроектировано все остальное.

Экран приветствует водителей в автомобиле специальной анимацией. Под ним располагается экран поменьше: 11,1-дюймовый сенсорный дисплей используется для настройки основного экрана.

Carakoom

Влияние экрана на салон таково, что даже квадратная форма рулевого колеса была выбрана, чтобы обеспечить водителю лучший обзор. Lincoln говорит, что расположение массивного дисплея было выбрано таким образом, чтобы приблизить его к лобовому стеклу, чтобы глаза водителей проводили меньше времени, отводя взгляд от дороги.

Несмотря на необычные пропорции, мультимедийная система Nautilus полностью совместима с Android Auto и Apple CarPlay и поддерживает беспроводное соединение. Встроенная Alexa позволит владельцам соединяться с другими своими устройствами, подключенными к Amazon.

Освещение и аудиосистема

Дополнением к экрану является окружающее освещение, которое было разработано так, чтобы оно выглядело как солнце, отражающееся от воды. Природная тема продолжается в пакетах дизайна интерьера, вдохновленных калифорнийскими секвойными лесами, а также натуральными материалами, такими как черный оникс и копченые трюфели.

Carakoom

Клиенты могут выбрать аудиосистему Revel Ultima 3D Audio, которая включает до 28 динамиков для создания объемного звучания. Lincoln также включила обоняние в функции автомобиля. Подобно BMW , Nautilus предлагает наборы духов (Mystic Forest, Ozonic Azure и Violet Cashmere), которые можно распылять через центральный сенсорный экран.

5G и автопилот

Nautilus будет иметь возможность подключаться к сетям 5G, предоставляя пользователям доступ к сверхбыстрому интернету. Эта функция позволит автомобилю получать обновления по беспроводной сети.

Carakoom

Lincoln оснастил Nautilus системой BlueCruise 1.2, которая позволяет кроссоверу двигаться на автопилоте (без помощи рук) на некоторых дорогах. Система также будет предлагать помощь при смене полосы движения, а ещё сможет предлагать перестроение, когда вы застряли позади более медленного автомобиля.

Система позиционирования на полосе движения может перемещать Nautilus в пределах своей полосы движения. Это полезно для комфорта пассажиров: например, во время опережения грузовика кроссовер сам займёт максимально удалённое от него расстояние.

Нет электрической силовой установки (пока…)

Пока что Lincoln анонсировала только два варианта силовых установок: оба основаны на 2,0-литровом турбомоторе. Первый является обычным вариантом с ДВС и предлагает 250 л.с. (186 кВт) и 373 Нм крутящего момента. В стандартном оснащении кроссовер будет доступен с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Второй вариант — это гибрид, представляющий собой сочетание того же 2,0-литрового турбомотора и электродвигателя мощностью 134 л.с. (100 кВт). Вместе они производят 310 л.с. (231 кВт). Данный вариант также доступен с полным приводом, но вместо «автомата» используется вариатор.

По слухам, к 2025 году модель может быть предложена с полностью электрической силовой установкой.

Стильная внешность

Lincoln позаботился о том, чтобы придать Nautilus утонченный внешний вид. Новый дизайн включает в себя гладкие, минималистичные панели кузова с дверными ручками, необычно расположенными вдоль оконной линии.

Carakoom

Новые светодиодные фары с технологией H2 Pixel украшают переднюю часть, а большая решетка радиатора придает кроссоверу внушительный вид. Задние фонари, в свою очередь, тянутся через всю дверь багажника.

Колеса будут диаметром до 22 дюймов, а адаптивная система подвески отслеживает движение кузова, торможение, ускорение и многое другое, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров.

Сделано в Китае

Абсолютно новый Nautilus был представлен на автосалонах в Шанхае и в Нью-Йорке. Кроссовер премиум-класса будет производиться на сборочном заводе Changan Hangzhou в Китае и экспортироваться на мировые рынки, где он поступит в автосалоны в начале 2024 года.