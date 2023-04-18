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Haval выпустит новое поколение H9. Его построят на базе "Танка"

По информации сайта "Китайские автомобили", работа над новой генерацией Haval H9, которое известно под кодовым обозначением P11, активно ведётся. В 2024 году внедорожник может выйти на российский рынок.

На базе "Танка" Haval выпустит новое поколение внедорожника H9
© www.autohome.com.cn

Haval H9 нового поколения получит раму от пикапа Great Wall Shanhai Poer, который в свою очередь является соплатформенником Tank 500. В начале марта Haval представил новый рамный внедорожник H5, платформой для которого также послужил пикап.

Нужно готовиться к тому, что новый Haval H9 будет значительно крупнее нынешнего: длина кузова может превысить 5,2 м, в то время как внедорожник текущего поколения не дотягивает до 4,9 м. Основание для такого предположения - новый H5, длина которого составляет 5190 мм.

Линейка двигателей будет включать в себя дизель мощностью 186 л.с. и бензиновый ДВС от Haval Dargo мощностью 252 л.с. Однако нельзя исключать, что Haval H9 также может получить трёхлитровый V6 от Tank 500.

Дебют Haval H9 состоится до конца года, в продаже в Китае внедорожник появится в начале 2024-го, а до нашего рынка доберётся во втором полугодии.

Цены на актуальную генерацию Haval H9 в России лежат в диапазоне 4,1-4,3 млн рублей.

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