Chery показала кроссовер Jaecoo 7, который ждут в России

Раскрыт китайский кроссовер Jaecoo 7 для России. Эту модель ждут на российском рынке уже в этом году: ранее Chery, которой принадлежит суббренд Jaecoo, подтвердила, что до конца 2023-го привезет в Россию два новых кроссовера. «Семерка», фотографии которой публикует Auto.mail.ru, по всей видимости будет одним из них. Автомобили Jaecoo будут позиционироваться выше чем, например, Omoda (тоже принадлежит Сhery), а их отличительной особенностью станет дизайн экстерьера.

Фото: © Auto.mail.ru © Auto.mail.ru

Премьера Jaecoo 7, модели, также известной под кодовым обозначением T1EJ, состоялась на Шанхайском автосалоне. У нее, как и у других автомобилей новоиспеченного суббренда, массивная радиатора решетка с вертикальными хромированными ламелями и собственный прямоугольный логотип. Jaecoo 7 предназначен для экспорта, и он несколько отличается от местного T1EJ: у него имеются противотуманные фары и иначе оформлен передний бампер. В салоне на передней панели установлен вертикально ориентированный планшет, а за рулем можно заметить прямоугольную цифровую панель приборов.

Quto.ru / Jaecoo 7

Auto.mail.ru / Jaecoo 7

Quto.ru / Jaecoo 9

Подробностей о силовой установке Jaecoo 7 пока нет. По неофициальным данным, кроссовер укомплектуют двигателем объемом 1,6 литра мощностью 197 лошадиных сил, а позже в гамму войдет и гибридная версия.

Портал «Китайские автомобили» в свою очередь выяснил, что значит название нового суббренда: Jaecoo состоит из двух частей, Jae и Coo. Первая отсылает к немецкому слову jäger («охотник»), а вторая — к английскому cool («крутой»), то есть Jaecoo — это «крутой охотник».