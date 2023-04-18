Российские дилеры начали предлагать новые минивэны Roewe iMAX8

Автодилеры в России начали предлагать новые китайские минивэны Roewe iMAX8, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями таких автомобилей размещены в классифайдах, цены варьируются от 3,7 млн до 5,6 млн рублей.

Фото: Roewe Roewe

Бренд Roewe принадлежит китайскому автоконцерну SAIC, минивэны iMAX8 для домашнего рынка выпускаются с 2020 года. Россиянам предлагаются автомобили с турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 234 л.с. (360 Нм), который работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Длина минивэна составляет 5016 мм при колесной базе 3000 мм. В салоне могут разместиться до семи человек.

В список оснащения минивэна входят кожаная отделка салона, панорамный люк, раздельные сиденья для пассажиров второго ряда, цифровая приборная панель и экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, кресла с функцией массажа и вентиляцией и прочие опции. Между сиденьями пассажиров среднего ряда располагается консоль с сенсорной панелью управления климатом-контролем и встроенным холодильником, которую можно передвигать вдоль салона.