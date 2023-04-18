Первый гибридный Chevrolet Corvette ушел с молотка за рекордную сумму

Первый гибридный Chevrolet Corvette E-Ray продали на аукционе за 1,1 миллиона долларов.

© © Barrett-Jackson

Торги организовали представители американского аукционного дома Barrett-Jackson. За суперкар с VIN-номером 001 неназванный покупатель заплатил в десять раз дороже серийного Corvette E-Ray, стоимость которого начинается со 105 000 долларов (примерно 8,5 миллиона рублей по текущему курсу). Все вырученные от торгов деньги решили передать в благотворительный фонд.

Chevrolet Corvette E-Ray, представленный в начале нынешнего года, стал первым суперкаром марки, который получил полный привод и гибридную силовую установку. В ее состав входит 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 502 лошадиные силы и 163-сильный электромотор на передней оси. До «сотни» купе разгоняется за 2,5 секунды.

Corvette E-Ray получил адаптированную подвеску Magnetic Ride Control 4.0, углерод-керамические тормоза Brembo и разноразмерные колесные диски.

В результате торгов новый владелец заплатил на коллекционный суперкар 1,1 миллиона долларов (около 89,5 миллионов рублей). Все вырученные средства аукционисты отправили на благотворительность.