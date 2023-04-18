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В Китае дебютировал выживший супермини Renault Clio с новой версией Alpine

Маленькие автомобили когда-то были источником жизненной силы европейского автопрома, но им грозит исчезновение с дорог континента. Ford уже отказался от Fiesta, а Volkswagen намекает на отказ от Polo, когда вступят в силу нормы выбросов Евро-7.

В Китае дебютировал выживший супермини Renault Clio
© PNZdrive

Но Renault, компания, которая, вероятно, более тесно связана с малолитражными автомобилями или супермини, как их называют в Европе, чем кто-либо другой, только что обновила свой Clio, чтобы продолжать заманивать в ловушку покупателей, которые еще не соблазнились идеей легкового автомобиля. небольшого кроссовера.

Здесь нет каких-либо серьезных инженерных изменений, но передняя часть приобретает новый, более агрессивный вид, который приводит ее в соответствие с недавно выпущенными автомобилями Renault, такими как Espace, а задняя часть получает новые фары и обновленный корпоративный логотип фирмы.

Внутри материалы более высокого качества и экологичные ткани, но общая компоновка — 7-дюймовый дисплей в дешевых версиях и 9,3 дюйма в более дорогих автомобилях — в основном такой же, как и раньше. Что нового, так это отделка Esprit Alpine со спортивными сиденьями и отделкой.

PNZdrive
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