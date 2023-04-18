Toyota презентовала два новых кроссовера
Один из них ориентирован на молодежь, второй – на семейных покупателей.
Toyota представила на автосалоне в Шанхае две концептуальные модели: BEV, bZ Sport Crossover Concept и bZ FlexSpace Concept. В серийные электрокары прототипы перевоплотятся уже в 2024 году, но продавать именно эти модели Toyota пока рассчитывает только в Китае.
Вседорожный Toyota bZ Sport Crossover представляет собой нечто среднее между традиционным хот-хэтчем и кроссовером. Предназначен он для любителей активного образа жизни и динамичной езды. Концепцию этой модели разработчики позиционируют как «Перезагрузку». Кроме того, Toyota заявляет о неких новых функциях, ориентированных прежде всего на молодежь, и обещает дать возможность развивать электрокар даже после покупки.
Вторая новинка — Toyota bZ FlexSpace — предназначен для семейных пар с детьми или покупателей, предпочитающих практичность и простор. Для них разработчики предусмотрят функциональный интерьер, повышенный запас хода и различные нововведения в области безопасности. Концепция этой модели — «Уютный дом».