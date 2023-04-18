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1 час назад

Компания Nio предложит более быструю замену аккумуляторов в Европе осенью 2023 года

Моя Москва.онлайн

Автомобильный стартап из Китая Nio, специализирующийся на электрокарах, планирует установить более быстрые станции для замены аккумуляторных батарей в Европе. Как отмечает издание SPEEDME.RU, первые станции должны появиться будущей осенью.

NIO планирует осенью запуск в Европе станций быстрой замены АКБ в электрокарах
Фото: Nio Nio

Таким образом, компания отстает от первоначальных планов по развертыванию своей сети. Представители Nio уверяют, что новые станции уменьшат время замены на минуту, а также добавят больше батарей на станцию.

Прямо сейчас у Nio есть 13 так называемых станций Power Swap в Европе, которые расположены в Норвегии, Германии, Дании, Швеции и Нидерландах. С самого начала в компании планировали построить в Европе как минимум 20 станций еще до конца 2022-го года.

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