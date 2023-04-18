NIO планирует осенью запуск в Европе станций быстрой замены АКБ в электрокарах

Автомобильный стартап из Китая Nio, специализирующийся на электрокарах, планирует установить более быстрые станции для замены аккумуляторных батарей в Европе. Как отмечает издание SPEEDME.RU, первые станции должны появиться будущей осенью.
Таким образом, компания отстает от первоначальных планов по развертыванию своей сети. Представители Nio уверяют, что новые станции уменьшат время замены на минуту, а также добавят больше батарей на станцию.
Прямо сейчас у Nio есть 13 так называемых станций Power Swap в Европе, которые расположены в Норвегии, Германии, Дании, Швеции и Нидерландах. С самого начала в компании планировали построить в Европе как минимум 20 станций еще до конца 2022-го года.