NIO планирует осенью запуск в Европе станций быстрой замены АКБ в электрокарах

Автомобильный стартап из Китая Nio, специализирующийся на электрокарах, планирует установить более быстрые станции для замены аккумуляторных батарей в Европе. Как отмечает издание SPEEDME.RU , первые станции должны появиться будущей осенью.

Таким образом, компания отстает от первоначальных планов по развертыванию своей сети. Представители Nio уверяют, что новые станции уменьшат время замены на минуту, а также добавят больше батарей на станцию.

Прямо сейчас у Nio есть 13 так называемых станций Power Swap в Европе, которые расположены в Норвегии, Германии, Дании, Швеции и Нидерландах. С самого начала в компании планировали построить в Европе как минимум 20 станций еще до конца 2022-го года.