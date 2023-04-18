В Японии задержали водителя, который 60 лет ездил без прав

В Японии полицейские задержали пожилого автомобилиста, который около 60 лет ездил без водительских прав, сообщает газета Sankei.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

Полицейские из префектуры Хёго задержали 82-летнего Тосиюки Исибаси. Патрульные остановили машину Исибаси и обнаружили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. По словам одного из полицейских, когда он попросил мужчину показать водительское удостоверение, оказалось, что у японца при себе документов не было.