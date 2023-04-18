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1 час назад

В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав

Газета.Ru

В Японии полицейские задержали пожилого автомобилиста, который около 60 лет ездил без водительских прав, сообщает газета Sankei.

В Японии задержали водителя, который 60 лет ездил без прав
Фото: Jochen Tack/imageBROKER/Global Look PressJochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

Полицейские из префектуры Хёго задержали 82-летнего Тосиюки Исибаси. Патрульные остановили машину Исибаси и обнаружили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. По словам одного из полицейских, когда он попросил мужчину показать водительское удостоверение, оказалось, что у японца при себе документов не было.

Как объяснил сам Исибаси, он лишился водительских прав еще в 20-летнем возрасте, и с тех пор их не получал. Какие санкции применят к 82-летнему нарушителю, не уточняется.

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