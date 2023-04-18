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Chery представила гибридный кроссовер Tiggo 9 с запасом хода 1,4 тыс. км

Компания Chery на автосалоне в Шанхае представила гибридную версию флагманского кроссовера Tiggo 9 с обозначением C-DM, сообщает портал autohome.com.cn.

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 получил запас хода 1,4 тыс. км
© autohome.com.cn

Новинка оснащена гибридной системой, которая базируется на 2,0-литровом турбомоторе, 3-ступенчатой трансмиссии DHT и электромоторе. Расход топлива составляет 4,2 л на 100 км, а запас хода превышает 1,4 тыс. километров. Полноприводная модель разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Отмечается, что внешне Tiggo 9 C-DM практически не отличается от версии с обычным ДВС. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером в линейке бренда (габариты составляют 4820х1930х1699 мм при колесной базе 2820 мм). Автомобиль будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.

autohome.com.cn

В российском офисе Chery рассказывали "Газете.Ru", что Chery Tiggo 9 планируется вывести на российский рынок в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в мае на российском авторынке дебютирует гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+, а во второй половине года в продажу поступит Tiggo 7 Pro e+.

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