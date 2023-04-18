Гибридный кроссовер Chery Tiggo 9 получил запас хода 1,4 тыс. км

Chery представила гибридный кроссовер Tiggo 9 с запасом хода 1,4 тыс. км
Компания Chery на автосалоне в Шанхае представила гибридную версию флагманского кроссовера Tiggo 9 с обозначением C-DM, сообщает портал autohome.com.cn.
Новинка оснащена гибридной системой, которая базируется на 2,0-литровом турбомоторе, 3-ступенчатой трансмиссии DHT и электромоторе. Расход топлива составляет 4,2 л на 100 км, а запас хода превышает 1,4 тыс. километров. Полноприводная модель разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды.
Отмечается, что внешне Tiggo 9 C-DM практически не отличается от версии с обычным ДВС. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером в линейке бренда (габариты составляют 4820х1930х1699 мм при колесной базе 2820 мм). Автомобиль будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.
В российском офисе Chery рассказывали "Газете.Ru", что Chery Tiggo 9 планируется вывести на российский рынок в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в мае на российском авторынке дебютирует гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+, а во второй половине года в продажу поступит Tiggo 7 Pro e+.