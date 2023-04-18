Exeed показал свой первый седан

Exeed Sterra ES базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка пока не называется, однако известно, что она будет электрической. Разгон до первой сотни займет 3 с. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом пополнить батарею с 10 до 80% реально всего за 10 минут при использовании устройств быстрой зарядки, а за пять минут зарядки можно пополнить запас хода на 150 км.