Состоялась премьера нового внедорожника Great Wall Tank 400

На автосалоне в Шанхае дебютировал Tank 400. По какой-то причине презентовать было решено именно гибридную версию внедорожника.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Tank 400 оснащён гибридной трансмиссией Hi4-T на базе двухлитрового ДВС мощностью 252 л.с. и электромотором на задней оси. В качестве коробки передач выступает 9-диапазонный "автомат". Совокупная отдача агрегатов составляет 408 л.с. и 750 Нм. Ёмкость батареи - 20 кВт ч, запас хода на электричестве - около 100 км по старому циклу WLTC.

Tank 400 также будет представлен с мягко-гибридной трансмиссией с 48-вольтным стартер-генератором и без всяких электрических надстроек, когда вся работа возложена на 252-сильную турбочетвёрку.

Габариты Tank 400 и его серийный облик были рассекречены незадолго до начала Шанхайского автосалона. Вместе с данными о Tank 400 появилась информация о PHEV-гибриде Tank 300.

В России модельная линейка "Танков" представлена внедорожниками Tank 300 и недавно поступившим в продажу Tank 500.

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